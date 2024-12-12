Набиуллину отправят в отставку через специальный закон: источник

Депутаты Госдумы России намерены инициировать отставку главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По данным информаторов Telegram-канала INSIDER-T в Государственной Думе, готовится значительная инициатива, способная трансформировать финансово-экономическую систему России.
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