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Русская весна

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В ВСУ нарастает злоба к Дональду Трампу

В ВСУ нарастает злоба к Дональду Трампу

Военнослужащие ВСУ всех рангов разгневаны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом и снимают со своей формы нашивки с изображением американского флага, пишет британская газета Independent, поговорившая с украинскими военными.

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