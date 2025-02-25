В ВСУ нарастает злоба к Дональду Трампу

Военнослужащие ВСУ всех рангов разгневаны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом и снимают со своей формы нашивки с изображением американского флага, пишет британская газета Independent, поговорившая с украинскими военными.
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