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Царьград

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Ночной налёт на Пермь: Повреждена многоэтажка, есть погибший. Что известно на данный момент

Ночной налёт на Пермь: Повреждена многоэтажка, есть погибший. Что известно на данный момент

Пермский край минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили налёт — в небе над регионом сбито 27 вражеских БПЛА.

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