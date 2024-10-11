Раскрыта концентрация загрязняющих веществ в воздухе после выброса на нефтебазе в Феодосии

После выброса на нефтебазе в Феодосии не нашли превышений загрязняющих веществ. Информацию раскрыла руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает РИА Новости.
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