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Раскрыта концентрация загрязняющих веществ в воздухе после выброса на нефтебазе в Феодосии

Раскрыта концентрация загрязняющих веществ в воздухе после выброса на нефтебазе в Феодосии

После выброса на нефтебазе в Феодосии не нашли превышений загрязняющих веществ. Информацию раскрыла руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает РИА Новости.

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