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Царьград

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На Россию полетит баллистика: "Речь идёт о неделях". Киев анонсировал использование нового оружия

На Россию полетит баллистика: "Речь идёт о неделях". Киев анонсировал использование нового оружия

Киев анонсировал первое использование нового оружия. По словам директора украинской компании Fire Point Ирины Терех, совсем скоро на Россию полетит баллистика, и "речь идёт о неделях".

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