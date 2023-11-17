Оверчук рассказал об ожиданиях от АТЭС под председательством Перу

Российская Федерация ожидает от Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Перу работы в первую очередь над проблемами климатического кризиса, а также над развитием систем искусственного интеллекта (ИИ).
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