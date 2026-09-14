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Audi и Rocket Espresso сделали кофемашину в стиле Audi TT

Audi и Rocket Espresso сделали кофемашину в стиле Audi TT

У Audi появилась ещё одна территория для дизайна — кухонная столешница. Марка объединилась с итальянским производителем профессиональных кофемашин Rocket Espresso, чтобы создать устройство, которое выглядит скорее как фрагмент автомобильного интерьера, чем обычная кофейная техника.

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