Audi и Rocket Espresso сделали кофемашину в стиле Audi TT

У Audi появилась ещё одна территория для дизайна — кухонная столешница. Марка объединилась с итальянским производителем профессиональных кофемашин Rocket Espresso, чтобы создать устройство, которое выглядит скорее как фрагмент автомобильного интерьера, чем обычная кофейная техника.