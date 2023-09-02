Василиса Льняница: приметы и поверья на 3 сентября 2023 года, что нельзя делать в этот день Татьяна ОрлонскаяГодовой календарь показывает, что наступил третий день осени 2023 года.
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