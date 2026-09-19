Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала острый ответ на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас, обратившейся к странам Евросоюза с требованием не признавать результаты выборов в российскую Госдуму.
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