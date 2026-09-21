Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет: как выглядел Пресли Гербер незадолго до смерти

Семья модели переживает страшную трагедию. Синди Кроуфорд Ik Aldama/Global Look Press27-летний Пресли Гербер, единственный сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, скончался 20 сентября 2026 года в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.
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