В Тамбове на перекрестке столкнулись "Lexus" и "Chevrolet"

В Тамбове произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 29 февраля на бульваре Энтузиастов. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 42-летняя водитель автомобиля "Lexus RX 270", поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении автомобилю "Chevrolet Spark" под управлением 52-летней женщины.