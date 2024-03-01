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В Тамбове на перекрестке столкнулись "Lexus" и "Chevrolet"

В Тамбове на перекрестке столкнулись "Lexus" и "Chevrolet"

В Тамбове произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 29 февраля на бульваре Энтузиастов. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 42-летняя водитель автомобиля "Lexus RX 270", поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении автомобилю "Chevrolet Spark" под управлением 52-летней женщины.

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