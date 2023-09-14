Эмблемы ЦСКА и «Зенита» вошли в топ-100 лучших по версии FourFourTwo, «Милан» – 3-й, «Арсенал», «Аякс», «Рома» – в топ-10

В рейтинге FourFourTwo логотип ЦСКА занял 32-е место, а «Зенита» (с одной звездой) – 100-е «Эмблема ЦСКА с буквами кириллицы и квадратной формы была введена в использование в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008‑м, чтобы стать больше, жирнее и ярче.
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