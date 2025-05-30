СК: в Ельце судят несовершеннолетнюю, зарезавшую свою бабушку из-за упреков

В Ельце 17-летняя девушка зарезала собственную бабушку во время бытовой ссоры. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области, где завершили расследование уголовного дела.
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