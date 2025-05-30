360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Да идут они лесом со своими указаниями и предупреждениями, твари, сами вооружают и ещё чего-то хотят, сволочи продажн...AFP: Ермак заявил...
  • Ирина Калинникова
    Вот теперь за счёт этих "предпринимателей" надо всех легализованных "специалистов" отправить домой. Хоть раз бы так с...В Перми раскрыто ...
  • Vova Гарин
    Допрос и к бандере!!!ФСБ задержала шес...

СК: в Ельце судят несовершеннолетнюю, зарезавшую свою бабушку из-за упреков

СК: в Ельце судят несовершеннолетнюю, зарезавшую свою бабушку из-за упреков

В Ельце 17-летняя девушка зарезала собственную бабушку во время бытовой ссоры. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области, где завершили расследование уголовного дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх