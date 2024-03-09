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Бастрыкин потребовал возбудить дело на застройщиков из-за воды в Самарской области

Бастрыкин потребовал возбудить дело на застройщиков из-за воды в Самарской области

Плату за ресурс берут по завышенным тарифам, хотя качество воды оставляет желать лучшего.В комментариях в социальных сетях к Александру Бастрыкину обратились жители ЖК "Экодолье" в селе Белозерки (Самарская область).

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