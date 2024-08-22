ГТУ: в 2024 году Россия закупила на 20% больше смартфонов из КНР на $1,47 млрд

В списке стран - покупателей китайских смартфонов Россия занимает четвертое место. За первое полугодие 2024 года объем поставок увеличился на 20%, со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщает ТАСС.
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