Байден сообщил, что США смогли опередить Китай в конкурентной борьбе

Соединенные Штаты Америки смогли опередить Китай в конкурентной борьбе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
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