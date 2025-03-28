ВС ВСУ опубликовали фото летчика МиГ-29 с позывным Freed на фоне его боевой машины из 114-й Бригады тактической авиации.
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С
Станислава
Уничтожить самолет и летуна бандеровского.
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20 час.
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ВС ВСУ опубликовали фото летчика МиГ-29 с позывным Freed на фоне его боевой машины из 114-й Бригады тактической авиации.
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