ЦРУ переходит на OSINT. К нему подключают ИИ

OSINT и ИИ становятся основными инструментами американской разведкиАмериканское разведывательное сообщество, признавая критическую важность и растущий объем информации из открытых источников (OSINT) в своей деятельности, запустило новую стратегическую инициативу, направленную на улучшение сбора, создания и предоставления OSINT до 2026 года.
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