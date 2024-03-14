ЦРУ переходит на OSINT. К нему подключают ИИ

OSINT и ИИ становятся основными инструментами американской разведкиАмериканское разведывательное сообщество, признавая критическую важность и растущий объем информации из открытых источников (OSINT) в своей деятельности, запустило новую стратегическую инициативу, направленную на улучшение сбора, создания и предоставления OSINT до 2026 года.