Судей называли «черными»: начался процесс о подкупе футбольных арбитров

В Симоновском суде столицы в понедельник продолжилось рассмотрение беспрецедентного по своим масштабам уголовного дела о подкупе футбольных судей для влияния на результаты матчей чемпионата России по футболу .
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