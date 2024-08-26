ОПРОС: в 2024 году частные дома будут в 1,6 раза популярнее квартир

В этом году в России введут около 60 млн квадратных метров частных домов, что будет сопоставимо с результатом 2023 года - такие данные прогнозируются ВТБ и экосистемой недвижимости «Метр квадратный» (М2).
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