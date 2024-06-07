Столтенберг готов отказаться от создания фонда помощи Украине

Планы по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран НАТО в следующие пять лет могут быть не воплощены в жизнь, поскольку генсек альянса Йенс Столтенберг готов отказаться от этой идеи из-за несогласия союзников, – сообщает в пятницу, 7 июня, агентство Bloomberg.