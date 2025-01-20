Аксенов назвал первый шаг Крыма к возвращению в Россию

Главным шагом на пути возвращения Крыма в состав России стал референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, заявил глава республики Сергей Аксенов 20 января в своем Telegram-канале.
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