Банк России представит новую 100-рублевую банкноту

Банк России в четверг, 30 июня, представит новую 100-рублевую банкноту. "В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", - говорится в сообщении регулятора.