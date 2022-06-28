РЕН ТВ

195 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleksandr yermakov
    И победит.сейчас,даже кто был против его,уже стали заCNN: Трамп собира...
  • лина любимцева
    До слез даже. Я всегда знала, что весь юго-восток бывшей Украины всегда ждал прихода России. И все разговоры по повод...Жители Лисичанска...
  • Елена Мамонова
    Хоть есть нормальные людиПротестующие в Тб...

Банк России представит новую 100-рублевую банкноту

Банк России в четверг, 30 июня, представит новую 100-рублевую банкноту.  "В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", - говорится в сообщении регулятора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх