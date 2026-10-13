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Регионы России

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Франческо Бонами назначен худруком Дома культуры ГЭС-2

Франческо Бонами назначен худруком Дома культуры ГЭС-2

Франческо Бонами, известный специалист в области современного искусства, сотрудничает с Домом культуры с 2021 года на правах консультанта и стратега.

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