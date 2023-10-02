Ядерные удары по военным объектам западных стран рано или поздно Россия будет вынуждена нанести, потому что других способов обеспечить свою безопасность не останется.
Сатановский: Под прицелом окажутся США или Великобритания
Комментарии
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tsan tsan
"Под прицелом окажутся США или Великобритания ..." - Сатановский думает, что эти наши заклятые друзья до сих пор не под прицелом с кратным дублированием ?
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13 час.
Валентин Щербаков
Под прицелом должны быть оба государства и уничтожены одновременно....
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9 час.
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