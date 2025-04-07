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Во Владивостоке свыше 50 домов остались без света

Во Владивостоке свыше 50 домов остались без света

Во Владивостоке произошла авария на сетях. В результате инцидента без электроснабжения остались 55 многоквартирных домов, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) через свой Telegram-канал.

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