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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Реализуется ряд важных социальных инициатив, оказывается финансовая помощь Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в Телеграм-канале затронул тему поддержки многодетных семей, ведь их количество в столице за последний десяток лет выросло в три раза.

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