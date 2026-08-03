Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3

Российский «Лис» перехватил быстрый португальский разведчик Tekever AR3

Российский батальон противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающий с дроном-перехватчиком «Лис», перехватил беспилотник Tekever AR3 португальского производства в брянском приграничье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии