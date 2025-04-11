США и Россия могут разорвать Европу, заставив ее воевать на два фронта. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил живущий на Украине эксперт по арабским странам Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».