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Царьград

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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда "Воркута — Новороссийск" отправились по маршруту

Пассажиры сошедшего с рельсов поезда "Воркута — Новороссийск" отправились по маршруту

Из-за ДТП на ж/д путях восемь поездов идут с опозданием.Пассажиры поезда "Воркута — Новороссийск", сошедшего с рельсов в Коми минувшим вечером, отправились далее по маршруту.

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