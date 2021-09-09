"Самое топовое место": центральный район города преобразился до неузнаваемости (кадры)

Местный житель из Уссурийска поделился удивительными кадрами из исторической части города. Ролик впечатлил пользователей соцсетей, некоторые граждане отметили, что сами успели увидеть завораживающее зрелище.
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