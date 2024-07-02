Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи стартует 8 июля

С 8 по 14 июля 2024 года при координации Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных управлений пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная к Году семьи и Дню семьи, любви и верности.