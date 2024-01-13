Серебряный дубль экс-россиян: фигуристка Губанова уступила Хендрикс, а Метёлкина и Берулава проиграли итальянцам на ЧЕ

Уроженка Тольятти Анастасия Губанова завоевала серебро чемпионата Европы по фигурному катанию. В Каунасе представительница Грузии выступила без грубых ошибок, но уступила бельгийке Луне Хендрикс в компонентах.
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