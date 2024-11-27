«Голубой огонек», который зрители увидят в эту новогоднюю ночь, может стать самым скандальным за всю историю своего существования, а из-за артистов, которых утвердило руководство федеральных телеканалов для эфира, многие просто выключат телевизор.
Это самое худшее что могло случится с "Голубым огоньком". Озвучен список ведущих в новогоднюю ночь - 2025
Комментарии
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Татьяна Бутова
Поддерживаю.
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2 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Пока Любимцевой не надоедят
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2 час.
Александр Ляшенко
А кто эту "телегу" на писал то? Аноним по кличке " Новости, события, факты", сам засранец, известен вбросом говна на вентилятор, и здесь он с чужого голоса поёт.Пытается на двух стульях усидеть и угодить и нашим и вашим, То у него Басков и Малахов такие же засранцы, как и он сам, то "талантливы до безумия", что тут сказать? ясно одно, что статейка заказная, но заказчики из одной шай, и аноним по кличке "Новости, события, факты", их рупор!И на Новый Год, зрителю точно ничего хорошего не светит,потому что одни будут ссылаться на "заезженные рожи", другие на диктат Эрнста, н а третьи будут ссылаться на СВО.Хотя при желании и наличии политической воли, надо прислушаться к тем, кто за СВО!
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1 час.
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