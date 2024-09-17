JP: Израиль в ближайшие шесть недель может начать войну с "Хезболлой"

TASS/AP/Ohad Zwigenberg Израильские власти в течение ближайших шести недель могут принять решение о начале боевых действий против шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила газета The Jerusalem Post.
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