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«Ред Булл» завершит бойкот телеканалов Sky на следующей гонке в Бразилии

На Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен вернется к общению с представителями Sky Sports F1.  «Привычная работа со Sky возобновится в Бразилии», – сообщил представитель «Ред Булл».

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