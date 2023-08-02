Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Два флагмана уже принимают пациентов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что в столице начали второй этап модернизации экстренной медицинской помощи — трансформацию приемных отделений городских стационаров.
Два флагмана уже принимают пациентов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что в столице начали второй этап модернизации экстренной медицинской помощи — трансформацию приемных отделений городских стационаров.
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