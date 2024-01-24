В Барнауле установили 39 умных светофоров с защитой от кибератак

Светофорные объекты должны повысить безопасность дорожного движения В Барнауле за два года автоматизировали движение на 39 светофорных объектах, которые сейчас находятся в опытной эксплуатации, сообщает мэрия.
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