Россия объявила персоной non grata сотрудника посольства Румынии в Москве

Власти России объявили сотрудника посольства Румынии в стране персоной нон грата. В заявление МИД говорится, что такое решение - это ответная мера после "принятого румынской стороной ничем не мотивированного решения объявить persona non grata сотрудника посольства РФ в Бухаресте.
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