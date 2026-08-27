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Авторадио

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Россия объявила персоной non grata сотрудника посольства Румынии в Москве

Власти России объявили сотрудника посольства Румынии в стране персоной нон грата. В заявление МИД говорится, что такое решение - это ответная мера после "принятого румынской стороной ничем не мотивированного решения объявить persona non grata сотрудника посольства РФ в Бухаресте.

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