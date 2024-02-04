США выходит из НАТО?

В Европе задаются вопросом, что произойдет с НАТО в случае переизбрания на пост президента США Дональда Трампа, который заявлял о недовольстве альянсом и о выходе Штатов из НАТО, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
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