ВЭФ заключил договор о защите снежного барса в Бурятии

На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сохранении снежного барса в Бурятии. Алексей Цыденов и Игорь Павлов договорились о мерах по защите популяции редкого хищника с особым вниманием к нацпарку "Тункинский".
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