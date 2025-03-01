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Ученые раскрыли механизм действия ретиновой кислоты против метастазирующей нейробластомы

Исследователи из Детской исследовательской больницы Святого Иуды обнаружили, что ретиновая кислота эффективно уничтожает метастазирующую нейробластому, используя уникальный механизм, связанный с сигнальной передачей белка морфогенеза кости (BMP).

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