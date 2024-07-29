Взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге на востоке Украины

На востоке Украины произошло несколько взрывов, о которых сообщают местные СМИ. По данным официального ресурса по оповещению населения, в настоящее время в нескольких регионах страны, включая Одесскую область, действует режим предупреждения о воздушной угрозе.
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