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Взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге на востоке Украины

Взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге на востоке Украины

На востоке Украины произошло несколько взрывов, о которых сообщают местные СМИ. По данным официального ресурса по оповещению населения, в настоящее время в нескольких регионах страны, включая Одесскую область, действует режим предупреждения о воздушной угрозе.

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