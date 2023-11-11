Тверской гидрометцентр предупреждает о сильном дожде и ветре

Тверской гидрометцентр предупреждает местных жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Как сообщают синоптики, сегодня днем, 12 ноября, в некоторых районах Тверской области ожидается сильный дождь и ветер с юга и юго-востока, отдельные порывы его достигнут 15 метров в секунду.