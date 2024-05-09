Николай БОЛЬШАКОВ Страны Балтии вместе с Польшей традиционно являются самыми рьяными адвокатами преступного режима Зеленского.
ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Да пистония,акромя шпрот и всякой мелочи,уже ничего не производит....власть ужасно боится остаться без денег еуросоююююззза,потому как платить своему народу будет нечем. Отсюда и такое рвение русофобов! Тормоза умалишенные
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1 час.
лл
лина любимцева
Тупорылые проеб..ты...
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26 мин.
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