ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА НОЖКОЙ, ПРИЗЫВАЯ ЗАПАД ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ

СЗ

Светлана Зуева

Да пистония,акромя шпрот и всякой мелочи,уже ничего не производит....власть ужасно боится остаться без денег еуросоююююззза,потому как платить своему народу будет нечем. Отсюда и такое рвение русофобов! Тормоза умалишенные