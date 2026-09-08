Настя Каменских не может иметь детей: «Я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций»

В 2019 году Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу по дуэту, рэпера Алексея Потапенко, известного как Потап.
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