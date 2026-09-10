Последние две недели перед высадкой: как подготовить рассаду к переезду без жирования и стресса

Каждый сезон наступает момент, когда подоконники и стеллажи превращаются в миниатюрные тропики, а до переезда растений на постоянное место остаётся ещё пара недель.
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