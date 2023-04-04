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В регионах Нечерноземья продолжается подъем паводковых вод

В регионах Нечерноземья продолжается подъем паводковых вод

В Брянске из-за резкого подъема воды с 30 марта введен режим ЧС. Режим будет действовать до особого распоряжения единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Брянской области, говорится в постановлении городской администрации.

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