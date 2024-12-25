Только не бегайте! Врачи вернули способность ходить сложному пациенту

Осенью 2024 года в Российский геронтологический научно-клинический центр Пироговского Университета (РГНКЦ) обратилась семья пациента из Марий Эл, у которого были показания для замены тазобедренного сустава.
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