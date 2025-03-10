Такие действия не отвечают национальным интересам Американский журналист Такер Карлсон в интервью с Крисом Куомо выразил уверенность, что Соединенные Штаты уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией.
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